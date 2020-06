Beleggers trekken zich terug op thuismarkt

Gepubliceerd op | Views: 1.131

AMSTERDAM (AFN) - Nederlandse beleggers hebben zich vanwege de coronacrisis wat betreft obligaties teruggetrokken op hun thuismarkt. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) kochten ze in april netto 29,3 miljard euro aan binnenlandse obligaties.

In diezelfde maand verkochten Nederlandse beleggers voor 10,6 miljard euro aan buitenlands geld- en kapitaalmarktpapier. Eerder dit jaar werden de buitenlandse posities nog maandelijks uitgebreid met netto-aankopen, terwijl de Nederlandse posities werden afgebouwd.

Wat mee speelt is de omvang van de Nederlandse schulduitgiftes in april, aldus de centrale bank. Door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus waren de uitgiftes van bedrijfsobligaties historisch hoog. Netto kwam er in april 41,5 miljard euro aan schuldpapier bij en dat is de grootste maandelijkse uitgifte sinds het begin van de metingen in 1989.

Door wereldwijde koersstijgingen op de aandelenmarkten zijn er in april daarnaast fikse winsten op aandelen gemaakt. Nederlandse beleggers realiseerden een rendement van 47 miljard euro op hun aandelenbezit. Meer dan de helft van die winst is gemaakt door aandelenbeleggingen in de Verenigde Staten.