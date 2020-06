Alle klanten KLM met een voucher kunnen geld terug vragen

en nu nog alle festivalorganisators die bijna 4 miljard aan vooruitbetaalde tickets hebben gegijzeld door deze festivals niet te anuleren maar uit te stellen en ze verbergen zich achter een niet wettig onderbouwd advies van de ACM ,die alles behalve aan de kant van de consument staat en geheel in strijd met het consumentenrecht. je krijgt dan je centen pas een maand na het verplaatste festival terug als je niet wil gaan



bijzonder dat ze over paar maanden of een jaar wel zonder nieuwe kosten dezelfde kwaliteit zouden leveren



je betaald bij deze grappenmakers altijd direct per ideal bij KLM Transavia of Moyo of Ticketmaster of etc. en ze beloven een voucher waarbij je nooit weet of je bv dezelfde vlucht met vertrek dagen en vluchttijden en je geld dient eigenlijk per direct en zonder kosten terugbetaald te worden



schande hoe de gekorte burger( baas gooit je eruit of betaald je vakantiegeld niet of hij draagt de pensioenpremie niet af etc.) steeds weer de l*l is



geen enkele tweede Kamerlid ,kassa of opgelicht programma dat zich hiervoor opwerpt en de ACM schrijft vage taal en vergeet het consumentenrecht, eigenlijk een soort halsemaatje maar dan op jouw kosten,begrip en geduld