Alle klanten KLM met een voucher kunnen geld terug vragen

quote: wfranken schreef op 11 juni 2020 16:35:

Storting van Wopke is onderweg !!!

En de klanten mogen 3 maanden wachten op het geld voor hun geannuleerde ticket. In plaats van de 7 dagen die daar wettelijk voor staan.Zo zie je maar: wetten gelden niet voor iedereen.Wopke maakt de miljarden letterlijk sneller over dan dat KLM die paar tientjes aan klanten terugbetaald."Omdat het technisch allemaal zo moeilijk is". Laat me niet lachen, maar voor sheeple is dat een prima excuus.