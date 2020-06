Stevige minnen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.535 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-in Amsterdam kleurde donderdagmiddag dieprood. Ook elders in Europa was het sentiment negatief. Op Beursplein 5 was er onder meer een hoofdrol weggelegd voor Unilever, dat bekendmaakte op papier volledig Brits te zullen worden. Verder was er aandacht voor maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway dat met de overname van Grubhub zijn eerste stappen op de Amerikaanse markt zet.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 2,7 procent lager op 544,20 punten. De MidKap zakte 3,5 procent tot 734,67 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 3,6 procent.

Unilever was één van de twee winnaars in de AEX. Het levensmiddelenconcern geeft zijn dubbele Brits-Nederlandse structuur op en wordt op papier volledig Brits. Die stap moet het bedrijf meer flexibiliteit bieden, wat beleggers wel kon bekoren. Het aandeel won 1,2 procent. Betalingsbedrijf Adyen stond met een winst van 0,6 procent ook bij de stijgers.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway daalde 3 procent. Het maaltijdbestelbedrijf neemt Grubhub over voor 7,3 miljard dollar. De deal wordt volledig in aandelen afgehandeld. Unibail-Rodamco-Westfield (min 12 procent) sloot de rij. Goldman Sachs krikte zijn belang in het winkelvastgoedbedrijf op tot meer dan 10 procent, maar liet weten niet van plan te zijn om het bedrijf volledig in te lijven.

Verder stonden banken en verzekeraars stonden onder druk nadat de Amerikaanse koepel van centrale banken liet weten dat de rente in de Verenigde Staten nog lang laag zal blijven. ABN AMRO, Aegon en ING stonden in staartgroep van de AEX met verliezen tot 7 procent.

PostNL

In de MidKap was er onder meer bovengemiddelde aandacht voor PostNL (min 6,9 procent). Een rechter zette een streep door de vergunning voor de eerdere overname van concurrent Sandd. Die beslissing doet niets af aan de samenvoeging die al is afgerond, maar toch maakte het beleggers nerveus.

In Frankfurt verloor Lufthansa 8,4 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij verwacht ondanks de miljardensteun van de Duitse overheid tot 26.000 banen te schrappen vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1353 dollar waard, tegen 1,1351 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 7,8 procent goedkoper 36,44 dollar. Brentolie kostte 6,8 procent minder op 38,88 dollar.