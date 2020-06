'DSM bij kanshebbers om Erber over te nemen'

Gepubliceerd op | Views: 817

GELEEN (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM is bij de laatste bieders voor het Oostenrijkse bedrijf Erber Group. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Volgens sommigen betrokkenen bij het biedingsproces is DSM na het afhaken van concurrent EQT zelfs exclusief met Erber in gesprek over de overname.

Erber houdt zich bezig met natuurlijke voedingssupplementen, analyse van diervoeder en voedsel en de bescherming van gewassen. Het in 1983 opgerichte familiebedrijf zou ongeveer 1 miljard euro waard zijn.