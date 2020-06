Duizenden banen op de tocht in Europese luchtvaart

Op de Telegraaf zegt men dat we het nog nooit zo goed hadden als nu.

Ik snap die stelling wel, want de grote golf van ontslagen is net begonnen.

En het ging in 2019 nog nooit zo goed in NL sinds de 2008 crisis.

Maar men heeft niet door wat inkomens onzekerheid met mensen doet.

Consumptie zal hierdoor drastisch in elkaar zakken, dit is al te zien aan de uitvoer vanuit China.

Ook de meer jarige trend van de baltic dry index staat zeer laag en dat zal met al die onzekerheid niet snel verbeteren. De bodem zal op zijn vroegst in de 2de helft van 2021 bereikt zijn.