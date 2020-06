'Kleine gevolgen Ahold door afblazen Amerikaanse deal'

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Het afblazen van de overname van supermarkten van King Kullen door Ahold Delhaize zal geen grote gevolgen hebben voor het supermarktconcern. Dat zeggen analisten van ING die wijzen op de coronapandemie als belangrijkste oorzaak voor het niet halen van de gemaakte afspraken.

Ahold Delhaize bereikte eind 2018 een akkoord om 32 supermarkten van King Kullen en 5 natuurvoedingswinkels van Wild by Nature op Long Island in de Amerikaanse staat New York over te nemen. De ING-marktvorsers menen dat Ahold Delhaize met zijn Stop & Shop-supermarkten al goed vertegenwoordigd is op Long Island, terwijl King Kullen bovendien marktaandeel verloor de laatste jaren, met name aan prijsvechters als Lidl en Aldi.

ING heeft een buy-advies voor Ahold Delhaize. Het aandeel stond donderdag rond 09.50 uur 2,1 procent in de min op 23,58 euro.