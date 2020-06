'Just Eat Takeaway in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 845

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting met verlies. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk lager beginnen. Beleggers verwerken het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) en de sombere economische vooruitzichten van de Amerikaanse centrale bank. Op het Damrak blijft maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway in de schijnwerpers staan. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl telt miljarden neer voor zijn Amerikaanse branchegenoot Grubhub.

De Fed verwacht dat de grootste economie ter wereld dit jaar met 6,5 procent krimpt. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is het daardoor nodig om de rente nog lang op een laag niveau te houden. Vooral de hoge werkloosheid in de Verenigde Staten, die naar verwachting dit jaar niet meer onder de 9 procent zakt, baart Powell zorgen. Beleggers kijken dan ook uit naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die later op de dag naar buiten komen.

Just Eat Takeaway kondigde aan de Amerikaanse markt te betreden door branchegenoot Grubhub over te nemen voor 7,3 miljard dollar. De deal wordt volledig in aandelen afgehandeld. Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway ontstaat zo het grootste voedselbezorgingsbedrijf ter wereld buiten China. Beleggers lijken minder enthousiast over de deal. Het aandeel Just Eat Takeaway kelderde woensdag al ruim 13 procent nadat het bedrijf bevestigde gesprekken te voeren met Grubhub over een samenvoeging.

Unilever

Levensmiddelenconcern Unilever liet weten zijn juridische structuur te versimpelen en verder te gaan als Unilever PLC, waarmee het bedrijf op papier Brits wordt. De stap heeft volgens Unilever geen gevolgen voor vestigingen en activiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Verfconcern AkzoNobel meldde daarnaast een herstel te zien in het tweede kwartaal doordat de distributiekanalen weer grotendeels open zijn.

Ook Unibail-Rodamco-Westfield staat in de belangstelling. Goldman Sachs heeft zijn belang in het winkelvastgoedbedrijf recent opgekrikt tot meer dan 10 procent. Goldman Sachs heeft laten weten niet van plan te zijn om Unibail-Rodamco-Westfield volledig in te lijven.

Ahold

Ahold Delhaize liet weten dat de overname van het Amerikaanse King Kullen Grocery niet doorgaat. Volgens het supermarktconcern hebben de partijen zich teruggetrokken uit een eerdere deal hierover omdat "de voorwaarden van de overeenkomst niet konden worden bereikt". King Kullen is een kleinere supermarktketen, met ruim dertig vestigingen op Long Island in de Amerikaanse staat New York.

Brillenfabrikant EssilorLuxottica blijft volgens persbureau vasthouden aan de overname van optiekconcern GrandVision, het moederbedrijf van onder andere Pearle. De Europese Commissie onderzoekt aankoop al enige tijd wegens mededingingszorgen en vraagt de twee bedrijven mogelijk om concessies.

De euro was 1,1338 dollar waard, tegen 1,1351 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,1 procent tot 37,99 dollar. Brentolie kostte 3,5 procent minder op 40,27 dollar.