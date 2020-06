Unilever wordt op papier Brits bedrijf

Tja, in een land waar afgunst belangrijker is dan trots wil je niet zitten. Nu zullen de jaloerse hooivorken in ons land nog wel victorie kraaien en roepen dat we dit soort bedrijven liever kwijt dan rijk zijn. Over vijftien jaar blijkt het de eerste van velen (nou ja, die paar grote jongens die we hebben dan) te zijn geweest en tellen we internationaal niet mee. De Italianen lachen zich dan suf om onze hoogmoed bij een lege AEX. Goed bezig Nederland. Helaas begrijp ik Unilever wel. VS, UK, China knallen wel door terwijl wij hier braaf aan het deugen zijn.