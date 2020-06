RoodMicrotec levert jaarverslag af

Gepubliceerd op | Views: 65

DEVENTER (AFN) - Chiptoeleverancier RoodMicrotec heeft zijn vertraagde jaarverslag af. Het bedrijf publiceerde het document over 2019 na de datum twee keer vooruit te hebben geschoven.

De onderneming haalde een omzet van 13,2 miljoen euro, iets lager dan de 13,4 miljoen euro uit 2018. Onder de streep resteerde een verlies van 73.000 euro. Een jaar eerder was er nog een winst van 125.000 euro. De schuldenlast steeg met 61 procent tot een kleine 1,5 miljoen euro.

RoodMicrotec betaalt geen dividend uit. Het bedrijf zegt dat geld te willen gebruiken om te groeien en de schuldenberg terug te dringen.

Onder meer de impact van de coronacrisis was de reden van het uitstel. Die noopte de onderneming al tot het schrappen van de prognose voor dit jaar. Ook wilde RoodMicrotec met de obligatiehouders in gesprek wilde over de aflossing van een lening die in juni volgend jaar moet worden afgelost. De mogelijkheid tot herfinanciering is door de coronacrisis ook moeilijker geworden. Volgens RoodMicrotec vormt die lening "een aanzienlijke onzekerheid" voor het bedrijf die twijfel veroorzaakt over "het vermogen om voort te blijven bestaan".

Begin deze maand gaf de onderneming aan dat de aandeelhoudersvergadering eind juli plaatsvindt.