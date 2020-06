Moederbedrijf Miss Etam tast in duister over transacties

Gepubliceerd op | Views: 1.482

MECHELEN (AFN) - Winkelbedrijf FNG, het moederbedrijf van modeketens Steps, Brantano en Miss Etam, heeft vorig jaar de schulden aanzienlijk zien oplopen. In zijn jaarverslag bekent het bedrijf dat het van een aantal transacties geen idee heeft hoe die in elkaar steken.

Onlangs werd duidelijk dat het winkelbedrijf door de coronacrisis in financieel zwaar weer is terechtgekomen, want FNG verzocht obligatiehouders om een uitstel van afbetalingen. Het bedrijf geeft in zijn jaarverslag, dat met vertraging werd gepubliceerd, aan nog altijd te werken aan een herschikking van de schulden.

De nijpende situatie ontstond tegen een achtergrond van de "grotere risico's dan sectorgenoten" die het in België en Nederland actieve bedrijf nam. FNG wilde in het verleden vooral merken toevoegen aan zijn portefeuille, om zo te kunnen profiteren van schaalvergroting. Het totaal aan rentedragende schulden liep vorig jaar op tot 550,5 miljoen euro, tegenover 285,4 miljoen euro aan het einde van 2018. Daarvan is 170,8 miljoen euro toe te wijzen aan overname van het Scandinavische Ellos vorig jaar.

Die uitbreiding ging gepaard met transacties waarvan de onderliggende documenten "ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn", meldt het bedrijf. Daarnaast was van een aantal overeenkomsten niet duidelijk hoe voordelig zouden uitpakken voor FNG. Al die zaken moeten worden uitgezocht door de nieuwe topman Yves Pollé, die eerder deze maand op interim-basis werd benoemd. Hij is de opvolger van Dieter Penninckx, die om medische redenen opstapte.

FNG leed vorig jaar een fiks verlies, zo gaf het aan op basis van voorlopige cijfers. Onder de streep stond een negatief resultaat van 292,1 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 11,5 miljoen euro in het voorgaande jaar. Dat kwam onder meer door afschrijvingen op bezittingen van FNG.