Verkoop raffinaderij Shell in VS

PARSIPPANY (AFN) - Olie- en gasconcern Shell verkoopt zijn Martinez-raffinaderij in het Amerikaanse Californië aan PBF Energy. De deal heeft een waarde van maximaal 1 miljard dollar.

De raffinaderij staat in de omgeving van San Francisco en heeft een capaciteit van 157.000 vaten per dag. De transactie moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.