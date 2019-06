Staten VS willen grote telecomfusie blokkeren

Gepubliceerd op | Views: 144 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Een groep Amerikaanse staten stapt naar de rechter om zo een fusie van de grote telecombedrijven Sprint en T-Mobile US te blokkeren. Momenteel doet het Amerikaanse ministerie van Justitie nog onderzoek naar de fusie ter waarde van meer dan 26 miljard dollar.

De gang naar de rechter wordt geleid door de openbaar aanklagers van New York en Californië. Maryland, Michigan, District of Columbia, Nevada, Mississippi, Colorado, Virginia en Wisconsin scharen zich ook achter de zaak. Zij zeggen dat de deal schade zal toebrengen op concurrentiegebied en de prijzen voor consumenten met miljarden per jaar zal opdrijven.

''Dit is exact het soort megafusies met schade voor consumenten en verwoesting van banen die onze kartelwetten moeten tegenhouden'', aldus de openbaar aanklager van New York, Letitia James.

Slechte berichten

De fusie van de nummer drie en vier op de telecommarkt in de Verenigde Staten werd vorig jaar aangekondigd. Op Wall Street vielen de berichten slecht. Het aandeel Sprint zakte tussentijds 4,2 procent en T-Mobile US, het Amerikaanse onderdeel van Deutsche Telekom, verloor 1,6 procent.

In mei leek de fusie juist nog een stap dichterbij te komen toen de voorzitter van toezichthouder Federal Communications Commission (FCC) zijn steun uitsprak. Sprint en T-Mobile US hebben verschillende toezeggingen gedaan om goedkeuring van de autoriteiten te krijgen voor de deal.