Takeaway.com naar AEX-index

> Nog nooit nettowinst gerealiseerd



> Alleen maar cash verbrandt



> Groei steeds afhankelijker van eigen bezorgers die ebitda marge wegvreten



> Mogelijkheid tot lokale concurrentie omdat zowel restaurants als consumenten lokaal gekoppeld kunnen worden



> Dure overnames in Israel en Duitsland van meer dan 10 keer de omzet



> Restaurants die een marginale boterham verdienen aan een low margin business



> Veel werk voor zakenbanken die derhalve klinkende koersdoelen afgeven.



Beurswaarde (volledig verwaterd) meer dan € 5 miljard. En het nieuws van opname in de AEX zal de gekte rond dit aandeel verder doen aanwakkeren.



Er komt echter een moment dat de realiteitszin zal indalen en dit aandeel hard zal dalen. Voorlopig zal de euforie echter nog wel even voortduren.