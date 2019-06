ABN AMRO steekt via ETF geld in NorSun

Wat een droevig berichtje. Als je daarmee als toonaangevende wereldspeler je in de kijker moet spelen. Deze bank staat op verkopen wat mij betreft. Haarfijn blijkt nu hoe de particuliere dienstverleningstak eigenlijk altijd al heeft geleund op de zakenbank tak. Waardeloze managers daar, nou ja dat klinkt een beetje te negatief. Laten we zeggen wat een hulpbehoevend volk, die managementlaag bij particulieren. Als je het zo zegt valt er nog wat aan te verdienen. Met "personal coaching" bijvoorbeeld waar men zo druk mee is. Worden ze eindelijk eens zelf voor de gek gehouden door hun coach in plaats van hun arme klanten.

Het management van een gemiddelde carnavals vereninging krijgt in korte tijd echt veeel meer voor elkaar hoor !. Want ja, bezieling he?