Britse werkloosheid gelijk gebleven

Jammer heh, want je zal wel anti VK zijn omdat ze hun vrijheid terug willen.



Ja, en terecht; intussen hebben ze met het Brexit gerommel al de helft van de banen in de auto industrie verloren. En kijk eens naar de koersdaling van het Engelse pond; hoe dom kun je zijn!!Dit is geen vrijheid, dit is de financiele race naar beneden.