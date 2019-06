'AMG-splitsing kan positief uitpakken'

quote: Jinba schreef op 11 jun 2019 om 10:54:

Je hebt de bijstelling gemist, het was 37 maar is sinds vanochtend 27.

Nee wordt vandaag bevestigd op 37dinsdag 11 juni 2019 09:47AMSTERDAM (AFN) - Dat AMG zijn divisie Technologies op eigen benen wil zetten, is in potentie goed nieuws voor investeerders. Volgens kenners van ING kunnen beleggers een splitsing van activiteiten wel waarden, zo meldden ze in een rapport.ING wijst erop dat de goede prestaties van AMG Technologies, dat goed is voor 40 procent van het totale bedrijfsresultaat van AMG, een beetje ondersneeuwen bij de overige divisies van de metalenspecialist. Als het onderdeel op eigen benen wordt gezet, kan dit voor een behoorlijke waardevermeerdering zorgen.Daarbij zet ING de huidige waardering van het aandeel AMG af tegen die van branchegenoten. Dat laat volgens de analisten duidelijk zien dat er voor AMG Technologies een wereld te winnen valt.ING handhaafde zijn koopadvies op het aandeel AMG met een koersdoel van 37 euro. Het aandeel AMG noteerde dinsdag omstreeks 09.45 uur 4,4 procent hoger op 25,32 euro.(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)Onnodig die paniek om een typo, controleer je bronnen