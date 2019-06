Gepubliceerd op | Views: 883

AMSTERDAM (AFN) - De intentieverklaring die SBM Offshore heeft getekend met Petrobras voor de inzet van een productie- en opslagschip (FPSO) dat momenteel wordt gebouwd is "overduidelijk goed nieuws" voor SBM. Dat concludeert een analist van KBC Securities.

De FPSO Mero 2 wordt ingezet in het Mero-veld voor de kust van Brazilië. Het Mero-veld maakt deel uit van een blok dat wordt gerund door Petrobras, en waar verder ook onder meer Shell en Total een belang in hebben. Het schip moet in 2022 worden opgeleverd.

KBC wijst erop dat de deal betekent dat SBM terugkeert in Brazilië, na de slepende corruptiezaak met SBM in dat land. Ook is de duur van 22,5 jaar voor de nieuwe FPSO goed voor het orderboek op lange termijn. Ten slotte toont het aan dat de markt het Fast4ward-programma van SBM omarmt.

Koopadvies

Een analist van ING wijst ook op de terugkeer in Brazilië en het goede ontwikkelingen voor Fast4ward. De marktkenner verwacht een positieve koersreactie.

KBC heeft een koopadvies met een koersdoel van 22 euro voor SBM. ING heeft eveneens een koopadvies, met een koersdoel van 20 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.40 uur 3 procent hoger in de MidKap op 16,59 euro.