AEX begint licht hoger

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine winsten. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende winstreeks op Wall Street en hielden vooral de ontwikkelingen rond de handelsstrijd tussen de VS en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de plus op 554,62 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 761,36 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. In Frankfurt keerden beleggers terug na een lang weekeinde en klom de DAX 0,8 procent.

Bij de middelgrote bedrijven op het Damrak dikte AMG ruim 6 procent aan. De metalenspecialist doet onderzoek naar een aparte beursnotering voor zijn divisie Technologies. SBM Offshore kreeg er 3,6 procent bij. De maritiem dienstverlener heeft een intentieverklaring getekend met oliebedrijf Petrobras voor de inzet van productie- en opslagschip (FPSO) Mero 2 in het Mero-veld voor de kust van Brazilië. Het leasecontract zal gelden voor een periode van 22,5 jaar.