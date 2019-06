Nikkei eindigt opnieuw met winst

Gepubliceerd op | Views: 493

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag opnieuw met winst geëindigd. Beleggers trokken zich op aan de opmars op Wall Street. Een daling van de Japanse yen zorgde daarbij voor koerswinsten onder de belangrijke exportbedrijven. Ook de andere Aziatische beurzen gingen omhoog.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 21.204,28 punten. Een dag eerder won de Japanse hoofdindex al ruim 1 procent, dankzij de opschorting van de Amerikaanse importtarieven op Mexicaanse goederen en de hoop op een renteverlaging in de VS. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en technologiegroep TDK, die veel producten verkopen in het buitenland, stegen 2,4 en 1,8 procent. De verkoper van elektronische producten Yaskawa Electric dikte 3,4 procent aan.

De Chinese beurzen gingen vooruit. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zal China een handelsdeal sluiten met de VS omdat Peking wel moet komen tot een overeenkomst. Trump die later deze maand een ontmoeting zou hebben met de Chinese president Xi Jinping op de G20-top dreigde daarnaast met nieuwe tarieven als Xi niet komt opdagen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus en de beursgraadmeter in Shanghai kreeg er 2,2 procent bij. De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern LG Electronics klom 5,9 procent in navolging van de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. In Australië, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, steeg de All Ordinaries 1,5 procent.