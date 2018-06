Franse boodschappen van Carrefour via Google

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Franse shoppers kunnen vanaf begin volgend jaar hun boodschappen doen via de online kanalen van Google. Het Franse supermarktconcern Carrefour heeft daarvoor een deal gesloten met het technologiebedrijf. Financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Volgens Carrefour is het voor het eerst ooit dat Google betrokken is bij bestellingen van verse producten. De deal past binnen de plannen van Carrefour om een toonaangevend bedrijf te worden in onlineboodschappen. Vooralsnog moet het bedrijf het in Frankrijk hebben van de voor veel Nederlandse vakantiegangers bekende megasupermarkten in buitengebieden.

Door de deal kunnen klanten straks producten bestellen via de spraakgestuurde assistent Google Assistant, die later dit jaar ook in het Nederlands beschikbaar komt. Ook worden boodschappen van Carrefour gekoppeld aan het winkelkanaal Google Shopping. Eerder dit jaar maakte concurrent Casino al bekend online de handen ineen te slaan met de Amerikaanse webwinkelreus Amazon voor bestellingen in de regio Parijs.