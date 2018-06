Gepubliceerd op | Views: 834

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecombedrijf Altice staat op het punt zijn divisie voor zendmasten in Frankrijk en Portugal van de hand te doen. Dat stelt investeerder RBC Capital in een analistenrapport op basis van een ontmoeting met oprichter Patrick Drahi en topman Alain Weill van Altice.

Uit die gesprekken blijkt volgens RBC dat de zoektocht naar kopers ,,op schema'' loopt en er bijna een akkoord is over de verkoop. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf zou daarbij rekenen op een opbrengst van 2 miljard euro. Altice wil zijn schuldenlast terugbrengen en verkoopt daarom niet-essentiële bedrijfsonderdelen.

In hetzelfde gesprek zouden de bestuurders van Altice hebben gezegd dat er nog altijd interesse is in de overname van de Franse branchegenoot Bouygues Telecom. Altice deed in 2015 al eens een bod van 10 miljard op Bouygues, maar dat ketste af. Onlangs ging het gerucht dat juit Bouygues de Franse divisie van Altice wilde overnemen.