Mogelijk weer overname in medische industrie

KALAMAZOO (AFN/BLOOMBERG) - Maker van medische apparatuur Stryker werkt aan een overname van branchegenoot Boston Scientific. De koers van Boston Scientific schoot na de eerste berichtgeving door The Wall Street Journal daarover op basis van ingewijden flink omhoog.

Het is niet duidelijk of Boston Scientific oren heeft naar een overname. Beide bedrijven wilden niet reageren op de berichten.

Een eventuele samensmelting zou de zoveelste zijn in de sector waarin ook Philips actief is. De consolidatie in de markt moet ervoor zorgen dat bedrijven marktaandeel winnen en daardoor een sterkere positie krijgen ten opzichte van ziekenhuizen, artsen en klinieken.