AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten maandag in de middaghandel een verdeeld beeld zien. Vooral de financiële bedrijven waren in trek na de belofte van Italië om niet uit de euro te stappen. Beleggers leken verder niet erg aangedaan door het mislukken van de G7-top in Canada en keken daarnaast vooruit naar de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na aanvang van de handel in New York 0,5 procent in de plus op 563,00 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 801,99 punten. De beurs in Parijs ging 0,1 procent vooruit, Parijs stond vlak en Londen leverde 0,5 procent in.

De nieuwe Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, beklemtoonde zondag dat Italië niet uit de euro stapt en dat de regering het begrotingstekort wil terugdringen. Eerder werd gevreesd dat de nieuwe eurosceptische regering zich uit de euro zou terugtrekken, waardoor de financiële sector in Europa onder druk kwam te staan. De hoofdindex in Milaan dikte ruim 2 procent aan onder aanvoering van de Italiaanse banken. UniCredit en Intesa Sanpaolo wonnen meer dan 5 procent.

Banken en verzekeraars

Ook in Amsterdam waren de banken en verzekeraars in trek. ABN AMRO, NN Group, ASR en Aegon kregen er 0,7 tot 1,4 procent bij. Staalfabrikant ArcelorMittal ging bij de hoofdfondsen aan kop met een winst van ruim 2 procent. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een min van 2,1 procent.

Air France-KLM stond onderaan in de MidKap met een verlies van 1,8 procent. Het personeel van Air France gaat opnieuw staken als er geen oplossing komt voor de impasse in de cao-onderhandelingen. Ze willen vier dagen het werk neerleggen, van 23 tot en met 26 juni. Metaalspecialist AMG voerde de stijgers aan met een plus van 2 procent.

Dialog Semiconductor

In Frankfurt steeg Dialog Semiconductor 1,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg is de in Groot-Brittannië gevestigde chipmaker in gesprek met zijn Amerikaanse branchegenoot Synaptics over een mogelijk samengaan. Satellietbedrijf Inmarsat won in Londen bijna 13 procent. Het bedrijf heeft een voorlopig overnamebod van zijn Amerikaanse branchegenoot EchoStar afgewezen.

De euro was 1,1798 dollar waard, tegen 1,1761 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 65,06 dollar. Brentolie zakte ook 1 procent in prijs tot 75,72 dollar per vat.