KKR doet miljardenovername in medische sector

NEW YORK (AFN/RTR) - Investeringsmaatschappij KKR doet een grote overname in de medische sector. De Amerikaanse firma heeft een akkoord bereikt over de aankoop van medisch dienstverlener Envision Healthcare voor 9,9 miljard dollar. Dat bedrag is inclusief schulden.

Het management van Envision broedde sinds november op mogelijkheden om aandeelhouders te belonen. Daarbij keek de zorgdienstverlener uitdrukkelijk naar potentiële kopers. Naar verluidt dongen ook investeerders TPG en Carlyle naar het Amerikaanse bedrijf. De transactie door KKR moet voor het einde van dit jaar worden afgerond. Het is een van de grootste overnames door een durfkapitalist van de afgelopen jaren.

Envision verleent diensten aan 1800 ziekenhuisafdelingen in de Verenigde Staten. Daarnaast bezit de onderneming 261 operatiecentra en een ziekenhuis.