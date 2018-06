Verzekeraars beleggen iets minder

Gepubliceerd op | Views: 949 | Onderwerpen: verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - Het vermogen dat Nederlandse verzekeraars belegden is vorig jaar afgenomen. In totaal hadden de verzekeraars eind vorig jaar 440 miljard euro belegd, becijferde De Nederlandsche Bank (DNB). Eind 2016 was dat nog circa 17 miljard euro meer.

De daling in het belegd vermogen hangt samen met lagere verplichtingen, stelt DNB. Die vielen 23 miljard euro lager uit. Van het totaal belegde bedrag steken de verzekeraars het meest in obligaties, en wel 209 miljard euro.