Productie Britse industrie gedaald

LONDEN (AFN) - De productie in de Britse industrie is in april met 0,8 procent gekrompen in vergelijking met maart. Dat blijkt uit cijfers van het Britse nationale statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee op een productiegroei met 0,1 procent gerekend. In maart nam de Britse industriële productie met 0,1 procent toe. In de verwerkende industrie ging de productie in april met 1,4 procent omlaag. In de bouw was sprake van een lichte groei, na de daling in maart toen de bouwsector in Groot-Brittannië werd gehinderd door het winterweer.