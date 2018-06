Gepubliceerd op | Views: 833

ANKARA (AFN) - De economie van Turkije heeft in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw een flinke groei laten zien. Volgens cijfers van het Turkse statistiekbureau groeide de economie met 7,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2017 was nog sprake van een economische vooruitgang met 7,3 procent. Alle economische sectoren zoals de landbouw, industrie, bouw en dienstensector droegen bij aan de groei, mede door hogere investeringen. Ook zaten de Turkse consumentenbestedingen stevig in de lift.

Vorige week schroefde de Turkse centrale bank de rente verder op om zo de stevige daling van de lira een halt toe te roepen. Dat was al de derde renteverhoging in twee maanden. De waarde van de lira is de laatste tijd flink gezakt, met als gevolg dat de al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor mensen in het land steeds duurder.