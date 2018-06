Gepubliceerd op | Views: 1.534

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs boekte maandag winst. Ook de andere Europese beurzen gingen omhoog. Beleggers verwerkten de mislukte G7-top afgelopen weekeinde in Canada en keken uit naar de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 562,77 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 800,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,4 procent vooruit.

De hoofdindex in Milaan dikte meer dan 2 procent aan onder aanvoering van de Italiaanse banken. De nieuwe Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, beklemtoonde zondag dat Italië niet uit de euro stapt en dat de regering het begrotingstekort wil terugdringen.

Enige dalers

Ook onder de Amsterdamse hoofdfondsen waren de banken en verzekeraars in trek. ING, ABN AMRO, NN Group, ASR en Aegon kregen er ruim 1 procent bij. Tankopslagbedrijf Vopak en olie- en gasconcern Shell waren de enige dalers met minnen van 0,5 en 0,1 procent.

Air France-KLM stond onderaan in de MidKap met een verlies van meer dan 2 procent. Het personeel van Air France gaat opnieuw staken als er geen oplossing komt voor de impasse in de cao-onderhandelingen. Dat hebben Franse vakbonden aangekondigd. Ze willen vier dagen het werk neerleggen, van 23 tot en met 26 juni. Metaalspecialist AMG voerde de stijgers aan met een plus van 1,5 procent.

Introductieprijs

Op het gebied van beursintroducties stelde betalingsdienstverlener Adyen de prijs van zijn beursgang vast op 240 euro per aandeel. Dat is aan de bovenkant van de voorgestelde bandbreedte. De introductieprijs geeft Adyen een waardering van ruim 7 miljard euro. Het betalingsbedrijf maakt woensdag zijn debuut op het Damrak.

In Frankfurt steeg Dialog Semiconductor ruim 1 procent. Volgens persbureau Bloomberg is de in Groot-Brittannië gevestigde chipmaker in gesprek met zijn Amerikaanse branchegenoot Synaptics over een mogelijk samengaan. De gesprekken zijn nog verkennend van aard en er is geen zekerheid dat een deal wordt gesloten.

De euro was 1,1808 dollar waard, tegen 1,1761 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 65,47 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 75,97 dollar per vat.