Intertrust benoemt hoofd strategie

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust benoemt James Nolan tot hoofd strategie en fusies en overnames. Verder wordt Roberto Canenti benoemd tot directeur personeelszaken. Ze worden lid van het Executive Committee van Intertrust.

De Ier Nolan neemt de functie per 15 juni in. Hij werkte eerder voor Philips en meer recent bij telecombedrijf Veon. Daarnaast is hij president-commissaris bij textielbedrijf Vlisco. De Brit Canenti gaat zijn functie per 18 juni uitoefenen. Hij werkte eerder bij Virtu Financial.