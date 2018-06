Lol als de euro daalt en de olie stijgt zijn dat dikke plussen voor de beurs. Als de euro stijgt en de olie daalt, hoor je de roze brillen niet. Maar natuurlijk compleet logisch dat de beurs vandaag stijgt. Want de risico's op een verdere handelsoorlog zijn gedaald. Oh wacht nee, verhoogd. Maar dat is dan weer goed voor de beurs. Ofzo..