Gepubliceerd op | Views: 1.326

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag waarschijnlijk met een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen lijken iets hoger te beginnen. De aandacht gaat vooral uit naar de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en zijn bondgenoten na het mislukken van de G7-top afgelopen weekeinde in Canada.

De Amerikaanse president Donald Trump hield tijdens de bijeenkomst vast aan zijn confrontatiekoers over invoerrechten en schaarde zich niet achter de gemeenschappelijke slotverklaring. Trump ontketent daarmee een handelsoorlog met de andere G7-landen: Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Japan.

De beursweek staat verder in het teken van de beleidsvergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Daarnaast wordt de topontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op dinsdag gevolgd. Op Beursplein 5 gaat betalingsverwerker Adyen woensdag naar de beurs.

Staken

Op het Damrak staat Air France-KLM in de schijnwerpers. Het personeel van Air France gaat opnieuw staken als er geen oplossing komt voor de impasse in de cao-onderhandelingen. Dat hebben Franse vakbonden aangekondigd. Ze willen vier dagen het werk neerleggen, van 23 tot en met 26 juni.

Lavide kwam met cijfers. De beursgenoteerde eigenaar van enkele gastouderbureaus heeft vorig jaar een verlies geleden van iets meer dan een half miljoen euro. Lavide beleefde een hectisch 2017, waarin gastouderbureaus werden overgenomen, een conflict ontstond met de twee oud-bestuurders van het overgenomen bureau GastVrij en leningafspraken werden gemaakt.

Chipmakers

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat de chipmakers Dialog en Synaptics in gesprek zijn over een mogelijk samengaan. De gesprekken zijn nog verkennend van aard en er is geen zekerheid dat een deal wordt gesloten. Het Britse Dialog heeft een marktwaarde van circa 1,2 miljard euro. Het Amerikaanse Synaptics is ongeveer 1,4 miljard euro waard.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend licht lager. De AEX-index zakte 0,4 procent tot 560,03 punten en de MidKap verloor 0,6 procent tot 800,24 punten. De beurs in Parijs was vlak, Londen en Frankfurt leverden tot 0,4 procent in. De beurzen in New York gingen licht hoger het weekeinde in.

De euro was 1,1797 dollar waard, tegen 1,1761 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 65,56 dollar. Brentolie zakte ook 0,3 procent in prijs, tot 76,21 dollar per vat.