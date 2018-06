Sterke stijging Japanse machine-orders

Gepubliceerd op | Views: 292 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse machine-orders zijn in april sterk gestegen, na een daling in maart. De orders gingen met ruim 10 procent omhoog, terwijl in maart nog een dip met 3,9 procent was te zien.

Daarmee stegen de orders voor machines van Japanse makelij aanzienlijk sterker dan verwacht. Economen hadden in doorsnee op een ordergroei met 2,4 procent gerekend. Op jaarbasis klommen de bestellingen met 9,6 procent na een daling met 2,4 procent in de voorgaande maand.