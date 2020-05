Tesla negeert verbod en hervat productie in Californische fabriek

Hi, doet me toch wel denken aan m'n papa. was het 50 jaar terug ? Een "ambtenaar" wilde werknemers beboeten omdat ze in hun volkstuintje 3 x hetzelfde produkt jaar in jaar uit teelden op het zelfde stukje grond. Dat was verboden. Papa stapte op de ambtenaar af en zei: "Deze mensen krijgen geen boete, als er een boete moet worden geschreven dan geeft u die mij maar !"