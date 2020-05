Commerzbank verkoopt mBank toch niet

Gepubliceerd op | Views: 217

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Commerzbank gaat zijn Poolse dochter mBank toch niet verkopen vanwege de coronacrisis. Volgens de Duitse bank is het bij de huidige marktomstandigheden niet mogelijk om een goede prijs te krijgen voor het onderdeel.

Topman Martin Zielke kondigde in september nog aan dat hij mBank van de hand wilde doen. Dit met uit het oogpunt van kostenbesparingen en om andere investeringen te kunnen financieren. Volgens een eerder schatting zou het onderdeel ongeveer 3,5 miljard euro opgeleverd moeten hebben.

Maar een eerste biedronde voor de Poolse geldschieter trok weinig geïnteresseerde partijen en er werden geen aantrekkelijke biedingen gedaan. Commerzbank reageerde daarop eerder al met de mededeling dat het ook mogelijk was om mBank toch te behouden als er geen geschikte koper zou worden gevonden.

In het najaar waren er ook mediaberichten dat ING geïnteresseerd zou zijn in een overname van mBank. Het was toen onduidelijk of ING, dat al actief is op de Poolse markt, daadwerkelijk een bod zou gaan uitbrengen. ING heeft zelf niet op het gerucht gereageerd.