Lagere opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Het sentiment op Wall Street wordt gedrukt door de angst voor een nieuwe virusgolf, nu steeds meer landen aankondigen de coronamaatregelen te gaan versoepelen. President Donald Trump probeert Amerikanen er op zijn beurt ook van te overtuigen dat het veilig is om terug te keren naar het werk. Ook zou het sociale leven wat hem betreft deels weer opgepakt moeten worden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,9 procent lager op 24.121 punten. De S&P 500 verloor 0,6 procent tot 2912 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 9108 punten.

Hoteluitbater Marriott International ging in de eerste handelsminuten zo'n 6 procent omlaag. De onderneming zag de boekingen bij zijn hotels in april als gevolg van de crisis instorten. De omzet per beschikbare kamer daalde afgelopen maand met 90 procent. De komende tijd verwacht de onderneming stevige hinder te ondervinden van de crisis.

Coty

Ook was er aandacht voor Coty, dat 10 procent won. Een groot deel van de beauty-divisie van het cosmeticabedrijf, die al een tijdje in de etalage stond komt in handen van investeringsmaatschappij KKR. Coty, dat ook met cijfers kwam, verwacht aan de deal 3 miljard dollar over te houden.

Sportmerk Under Armour (min 9 procent) heeft vanaf maart zijn verkopen zien inzakken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daardoor gingen veel winkels in met name Europa en Noord-Amerika dicht. Daarnaast kampte het bedrijf met reorganisatielasten.