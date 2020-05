'Angst voor nieuwe virusgolf drukt stemming Wall Street'

Trump probeert de Amerikanen terug aan het werk te krijgen. Lijkt mij logisch. Minder logisch dat hij hierin gaat lukken, vermits de angst voor het virus nog te groot is zonder vaccin. Tijd kopen, of verder in lock down zou 'n mogelijkheid zijn, maar dat kan dan weer niet, vermits het geld naar de bedrijven moet gaan en niet naar de Amerikaanse bevolking, en deze laatsten sterk verarmen door 'n gebrek aan goede sociale voorzieningen Misschien dat hij beter 'n tijdje verdwijnt en verklaard dat hij ook slachtoffer geworden is van het virus, om dan enkele weken terug te komen met de aankondiging dat hij het virus volledig heeft overwonnen. Dat zou goed passen bij zijn imago, en hem helpen om aan populariteit te winnen. In de UK is Boris ook na zijn ziekte er populairder uitgekomen . Eind Augustus zijn er volgens ramingen meer dan 135.000 doden in de VS en dan is het game over, Donald. Waar wacht je nog op!