'Angst voor nieuwe virusgolf drukt stemming Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een lager begin van de nieuwe beursweek. Het sentiment wordt gedrukt door de angst voor een nieuwe virusgolf, nu steeds meer landen aankondigen de coronamaatregelen te gaan versoepelen.

President Donald Trump probeert Amerikanen er op zijn beurt ook van te overtuigen dat het veilig is om terug te keren naar het werk. Ook zou het sociale leven wat hem betreft deels weer opgepakt moeten worden.

Oliereuzen als ExxonMobil en Chevron stonden bij de dalers voorbeurs. De olieprijzen stonden onder druk nadat bekend was geworden dat het aantal coronabesmettingen in onder meer Duitsland en Zuid-Korea weer stegen nadat lockdownmaatregelen waren versoepeld. Steun voor de olieprijs kwam uit Saudi-Arabié dat eenzijdig verdere productiebeperkingen aankondigde. Ook de koersen van cruisemaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen als Carnival, Norwegian Cruise Line, American Airlines en United Airlines stonden onder druk.

Marriot

Verder is er aandacht voor hoteluitbater Marriot International. De onderneming zag de boekingen bij zijn hotels in april als gevolg van de crisis instorten. De omzet per beschikbare kamer daalde afgelopen maand met 90 procent. De komende tijd verwacht de onderneming stevige hinder te ondervinden van de crisis.

Ook is er aandacht voor Coty. Een groot deel van de beauty-divisie van het cosmeticabedrijf, die al een tijdje in de etalage stond komt in handen van investeringsmaatschappij KKR. Coty, dat ook met cijfers kwam, verwacht aan de deal 3 miljard dollar over te houden.

Under Armour

Sportmerk Under Armour heeft vanaf maart zijn verkopen zien inzakken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daardoor gingen veel winkels in met name Europa en Noord-Amerika dicht. Daarnaast kampte het bedrijf met reorganisatielasten.

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met winsten. Beleggers verwerkten het nieuws dat de werkloosheid in de Verenigde Staten in april door de coronacrisis is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan tachtig jaar. De Dow-Jonesindex sloot de sessie 1,9 procent hoger op 24.331,32 punten. De S&P 500 steeg 1,7 procent tot 2929,80 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,6 procent tot 9121,32 punten.