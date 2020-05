Saudi-Arabië gaat olieproductie verder beperken

Grootste lichtpunt is dat dit aangeeft dat de Saudi’s ook inzien dat een prijzenoorlog niet in hun voordeel is...

Stabilisatie van de olieprijs geeft rust. Het wordt ook zaak om de kostprijs van productie te verlagen om

De winst marge per vat te verhogen. Dit kan door investeringen en is goed nieuws voor bedrijven als Fugro die innovaties kunnen doen..