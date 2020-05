ArcelorMittal wil 2 miljard dollar uit markt halen

Een aandelenemissies. Zoals het hoort. Als het aandeel nou eens naar 4 a 5 euro zou gaan. Dan ga ik er eens over nadenken om mijn spaargeld aan te spreken om in te stappen.



Er staat zat spaargeld klaar om de beurs te ondersteunen, daar hebben we geen centrale bank voor nodig. Maar het spaargeld gaat niet op de huidige niveau's instappen natuurlijk. Iedereen wil een leuk rendement in het vooruitzicht hebben.