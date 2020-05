Marriott: vrijwel alle hotelkamers leeg vanwege reisverboden

Gepubliceerd op | Views: 728

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Hoteluitbater Marriott International zag in april dat vrijwel al zijn hotelkamers leeg liepen vanwege reisverboden om het coronavirus onder controle te krijgen. De omzet per beschikbare hotelkamer, een maatstaf voor de bezettingsgraad, kelderde vorige maand met 90 procent. In het eerste kwartaal was de neergang beperkt tot ruim een vijfde. De nettowinst daalde eveneens sterk.

Het Amerikaanse Marriott, met een wereldwijd netwerk van grootschalige 7300 hotels, wordt harder getroffen door de gevolgen van de pandemie dan kleinere hotels die zich vaak aan de randen van de stad vestigen. De comfortabele hotelkamers met veel extra diensten zijn afhankelijk van zakelijke en internationale reizigers, die nu dicht bij huis blijven om niet met Covid-19 besmet te worden.

Marriott wilde zich nog niet wagen aan voorspellingen over hoe de rest van het jaar zal lopen. Wel is het duidelijke dat het longvirus een aanzienlijke invloed zal hebben op de resultaten, aldus de hotelketen. Het concern probeert momenteel zijn acute betalingsproblemen op te lossen met schulduitgiftes, werktijdverkorting en tijdelijke sluitingen van sommige hotels.