Sportmerk Under Armour ziet verkopen inzakken door coronacrisis

BALTIMORE (AFN/BLOOMBERG) - Sportmerk Under Armour heeft vanaf maart zijn verkopen zien inzakken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daardoor gingen veel winkels in met name Europa en Noord-Amerika dicht. Eerder in het kwartaal hadden sluitingen van winkels in China Under Armour al dwars gezeten. De eerste maanden van het jaar waren nog wel volgens schema verlopen voor het Amerikaanse bedrijf, dat al enige tijd te maken heeft met tegenvallende verkopen en stagnerende groei.

De omzet van Under Armour daalde met 23 procent tot 930 miljoen dollar. Volgens het bedrijf werd twee derde van die afname veroorzaakt door coronamaatregelen. Daarbij daalde de verkopen aan winkeliers aanzienlijk harder dan de directe verkopen aan consumenten. De brutowinstmarge steeg doordat er minder artikelen in de uitverkoop werden verkocht.

Toch was er een fors nettoverlies van 590 miljoen dollar. Dat werd mede veroorzaakt door kosten voor een reorganisatie van 301 miljoen dollar en een afschrijving op de bezittingen en goodwill van 135 miljoen dollar. Under Armour geeft aan vanwege de coronacrisis zijn kosten en investeringen terug te schroeven. Ook heeft het bedrijf gezorgd voor meer financiële ruimte in de vorm van contanten en leenruimte.