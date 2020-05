Commercieel directeur Randstad aan de slag bij concurrent

Door het vertrek van 1 persoon en dan één van de grootste uitzenders van de wereld omschrijven als zinkend schip is wel een beetje overdreven.

Randstad is goed gepositioneerd en door de corona crisis zullen veel bedrijven straks niet meteen weer vol personeel aannemen en daar zit hun kracht.

Wat betreft Olympia en Randstad is wel een groot bedrijf in meerdere landen + meerdere sectoren dus het vergelijk gaat een beetje mank.



Ik heb Randstad al jaren en ik wens de commercieel directeur succes want waarschijnlijk op termijn CEO van Olympia. Don't worry voor Randstad ;)