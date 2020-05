'Coronacrisis zadelt ABN AMRO op met kwartaalverlies'

Gepubliceerd op | Views: 1.696 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal waarschijnlijk een kwartaalverlies in de boeken gezet vanwege de coronacrisis. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die de bank zelf heeft gepolst. Het financiële concern, dat woensdag voorbeurs met zijn resultaten naar buiten komt, voorspelde zelf ook al een negatief nettoresultaat.

ABN AMRO waarschuwde in maart dat er vorig kwartaal onder de streep een eenmalig verlies resteerde van ongeveer 200 miljoen dollar (183 miljoen euro). Dat kwam volgens de bank grotendeels vanwege problemen in de Verenigde Staten. Een bepaalde klant van ABN AMRO Clearing kwam in de problemen door de ongekende volumes en schommelingen op de financiële markten sinds het uitbreken van de coronacrisis. Verder verwacht de bank dit jaar meer geld kwijt te zijn aan risicodekkingen.

De analisten rekenen op een verlies van 191 miljoen euro, toont de consensus. Vorig jaar sloot ABN AMRO het eerste kwartaal met een nettowinst van 478 miljoen euro. De kenners ramen verder dat de baten in de periode terugliepen, van afgerond 2,1 miljard tot ruim 1,9 miljard euro. Daarbij zijn de nettorentebaten waarschijnlijk uitgekomen op zo'n 1,5 miljard euro. Ook dat is iets lager dan een jaar geleden. Vanwege nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) is het vooruitzicht voor een rentestijging nog verder de toekomst in geschoven.

Kredietportefeuille

Verder zal veel aandacht uitgaan naar meer details over de ontwikkelingen in de kredietportefeuille. ABN AMRO heeft namelijk aanzienlijke blootstelling aan olie- en gasbedrijven. Die sector staat er momenteel zwak voor vanwege overaanbod van olie en de zeer lage olieprijs. ABN AMRO zou onlangs naar verluidt een claim hebben ingediend op zijn uitstaande geld aan een Singaporees olieconcern. Dat bedrijf vroeg bescherming aan tegen zijn crediteuren.

Ook de kosten die de bank maakt aan klantenonderzoek om witwassen te voorkomen staan wederom in de schijnwerpers. Kredietbeoordelaar S&P vindt dat ABN AMRO daar veel geld aan uitgeeft. Dat samen met het minder waard worden van de kredietportefeuille vanwege de crisis gaf aanleiding voor het ratingbureau om zijn outlook voor de bank naar negatief te verlagen. Ook branchegenoot Fitch werd negatiever over de Nederlandse grootbank in de periode.

De nieuwe topman Robert Swaak, die vorige maand het stokje overnam van Kees van Dijkhuizen, zal voor het eerst de handelsupdate van ABN AMRO toelichten. Met name de prognose over de impact van de crisis op de resultaten in de rest van het jaar staat daarbij in de schijnwerpers. Verder kan Swaak, die afkomstig is van accountants- en consultantsbureau PwC, iets meer prijsgeven over zijn plannen voor de bank.