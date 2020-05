'Winst Aegon geraakt door coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 3.965 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - De coronacrisis lijkt vooral de winst van verzekeraar Aegon in het eerste kwartaal van dit jaar te hebben geraakt. Dat blijkt uit een consensus van analisten die door Aegon zelf zijn geraadpleegd. De verzekeraar komt vanwege de crisis dinsdag bij uitzondering met een kwartaalupdate, waar Aegon doorgaans met halfjaarlijkse updates komt.

De nettowinst in het eerste kwartaal komt naar verwachting uit op 64 miljoen euro. Na de eerste helft van 2019 hield Aegon 618 miljoen euro over. Daarbij zal de marktontwrichtring in maart zijn sporen hebben nagelaten op de reële waarde van bezittingen. Volgens analisten van ING zullen negatieve prestaties in Noord- en Zuid-Amerika deels gecompenseerd worden door betere resultaten in Nederland.

Kenners verwachten verder dat Aegon een onderliggende winst voor belastingen van 449 miljoen euro in de boeken zal hebben gezet. Mogelijk dat uitgaven voor IT om mensen thuis aan het werk te houden, dit resultaat enigszins hebben gedrukt, maar de directe impact van het virus op dit resultaat zal naar verwachting niet al te groot zijn. In de eerste helft van 2019 zette Aegon een resultaat van ruim 1 miljard euro in de boeken.

Kapitaalbuffer

De kapitaalbuffer (Solvency II) komt naar verwachting uit op 199 procent. Dat was eind vorig jaar 201 procent.

Aegon gaf eerder gehoor aan de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) en schrapte zijn dividend. De verzekeraar benadrukte begin april dat het zijn financiële buffers gedurende de crisis op niveau heeft kunnen houden. Het bedrijf wil aandeelhouders zo snel als mogelijk weer belonen.