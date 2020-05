Spanje pleit voor Europese aanpak luchtvaartcrisis

quote: barondehuile schreef op 11 mei 2020 11:43:

Ongelofelijk toch. Weer zo'n Zuid-Europees land dat weer iets verzint om geld van de harder werkende Noorderlingen te pikken. Misschien toch de Britten volgen?



"Harder werkend"' wanneer ben je deze zeldzame persoon tegengekomen??Het pleidooi is veel te laat, elk land geeft al afzonderlijk ingegrepen; de aanpak van de vliegtuigsector moet men in de goede jaren doen; forse verhoging (belasting op) tickets etc. zodat ze niet meteen hulp nodig hebben in mindere periodes.