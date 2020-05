Voorlopig geen vervoersstatistieken Air France-KLM

Air France-KLM's aandeel is in feite nog geen euro waard. Er is economisch gezien nauwelijks toekomst meer voor het bedrijf. Men moet zich in enorm, door de staat gesteunde, schulden steken om te overleven. En daarna is het nog zeker een jaar aanmodderen met flink teruggelopen vliegbewegingen.

Deze cijfers achter houden is als iemand met veel schulden die de enveloppen bij de voordeur laat liggen.