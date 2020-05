Voorlopig geen vervoersstatistieken Air France-KLM

Gepubliceerd op | Views: 455 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartconcern Air France-KLM publiceert tot nader order geen maandelijks vervoerscijfers meer. Door de coronacrisis gaan vergelijkingen met een jaar eerder totaal mank.

De statistieken voor de maand april, toen de onderneming vanwege de crisis nagenoeg de hele vloot aan de grond hield, stonden eigenlijk voor maandag gepland. Maar bij de publicatie van de vervoerscijfers over de maand maart, had AF-KLM al gezegd dat dit voorlopig de laatste keer was.

De luchtvaartsector gaat zwaar gebukt onder de crisis. AF-KLM sloot het eerste kwartaal af met een verlies van 1,8 miljard euro. Daarbij werd gewaarschuwd voor een nog minder tweede kwartaal.

Om de onderneming van de ondergang te redden heeft Frankrijk 7 miljard euro aan steun toegezegd. Over 2 miljard tot 4 miljard euro aan noodsteun vanuit Den Haag wordt nog onderhandeld.