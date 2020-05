OCI zet meer kunstmest af, houdt aan jaarprognose vast

Gepubliceerd op | Views: 1.509

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI heeft in het afgelopen kwartaal hogere volumes afgezet vergeleken met en jaar geleden. Het beursgenoteerde bedrijf houdt daarom vast aan zijn eerder afgegeven prognose voor het lopende jaar om de verkoop van kunstmest op te voeren.

Verder blijft het concern relatief ongedeerd gaan door de coronacrisis. OCI had tot nu toe nog niet te maken met productieverstoringen vanwege overheidsbeperkingen om het coronavirus in te dammen. Daarnaast worden alle producten van OCI door overheden aangemerkt als essentieel, benadrukt het bedrijf.

OCI zette in het eerste kwartaal 60 procent meer kunstmest af dan een jaar geleden. Het bedrijf kreeg dat voor elkaar met name dankzij de goede gang van zaken bij de stikstofmest. De fabrieken die stikstofmest produceren draaiden veel harder, waardoor de productie in de periode in sommige locaties op recordniveau lag.

Orderboek

OCI liet vorig kwartaal weten dat de vraag naar stikstofmest in het voorjaar sterk blijft. Ook voor het hele jaar lijken de vooruitzichten "gunstig", aldus het bedrijf dat naar een "gezond" orderboek in het tweede kwartaal wijst. De verkopen van methanol moeten later dit jaar oplopen, verwacht de onderneming.

De omzet in het eerste kwartaal bedroeg 811 miljoen dollar. Dat was ruim een derde meer dan in dezelfde periode in 2019. De sterke volumegroei werd gedempt door lagere prijzen. Met name methanol, die de prijsontwikkelingen op de oliemarkt volgt, werd goedkoper. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde aanzienlijk tot 193 miljoen dollar. Onder de streep resteerde net als vorig jaar een verlies van 82 miljoen dollar.