Nikkei stijgt door hoop opheffen noodtoestand

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Het nieuws dat de Japanse regering overweegt om de noodtoestand eerder op te heffen en de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen zorgden voor optimisme bij beleggers. Daarnaast verwerkten de markten nog het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag, waaruit bleek dat de werkloosheid in de Verenigde Staten is gestegen naar het hoogste niveau in ruim tachtig jaar.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1,1 procent hoger op 20.390,66 punten. Eerder op de dag tikte de index de hoogste koers aan sinds 6 maart. Volgens de Japanse minister van Economische Zaken Yasutoshi Nishimura wordt overwogen om de noodtoestand in 34 regio's die niet zwaar zijn getroffen door de pandemie versneld op te heffen. Een week geleden verlengde Japan de landelijke noodtoestand nog tot 31 mei. Bij de bedrijven was chipbedrijf Sumco in trek ondanks een flinke daling van de operationele winst in het afgelopen kwartaal.

In Hongkong dikte de Hang Seng-index tussentijds 1,6 procent aan en de beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,1 procent. De Chinese centrale bank liet weten meer maatregelen te nemen om de economie te ondersteunen. In Seoul verloor de Kospi 0,3 procent. Zuid-Korea waarschuwde zondag voor een mogelijke tweede golf van coronabesmettingen. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul werden alle uitgaansgelegenheden weer gesloten vanwege een aantal besmettingen in een populaire uitgaansbuurt. De Australische All Ordinaries in Sydney steeg 1,4 procent.